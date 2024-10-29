مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2403.

اضافة اعلان



وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 2189 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.