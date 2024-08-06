مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء بتداول 4.3 مليون سهم، موزعة على 2216 عقدًا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.6 مليون دينار، فيما سجلت أسعار أسهم 35 شركة انخفاضًا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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