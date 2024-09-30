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مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 30-09-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.39 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2374.

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وأغلقت البورصة، بتداول 3.5 مليون سهم، موزعة على 2435 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 36 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

 
gnews

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