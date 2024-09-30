مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.39 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2374.

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وأغلقت البورصة، بتداول 3.5 مليون سهم، موزعة على 2435 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار.