مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

وأغلقت البورصة بتداول 1.7 مليون سهم، موزعة على 1636 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 25 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
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