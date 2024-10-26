ما تأثير الرد الاسرائيلي على أسعار الذهب ؟

وأشار علان إلى أن الأسواق المالية أغلقت أمس الجمعة عند 2747 دولارًا للأونصة، مؤكدًا أن الأوضاع الجيوسياسية لا تزال وراء تذبذب أسعار الذهب عالميا.
وبين علان أن سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات وصل إلى 447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا.
ولفت علان إلى أن الطلب والعرض على المصاغ الذهبي محليًا لا يزال محدودًا.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب محلياً يحافظ على قوته.. وعيار 21 يصل إلى 55.6 دينارا
-
إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8% خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024
-
الذهب في الأردن يواصل التحليق لأرقام قياسية
-
بعد انخفاض اسعار الذهب .. إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن؟
-
انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن
-
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا