ما تأثير الرد الاسرائيلي على أسعار الذهب ؟

الوكيل الإخباري-توقع نقيب محلات الصاغة، ربحي علان، أن تداعيات الرد الإسرائيلي على إيران قد تؤثر بشكل طفيف على الأسواق المالية مما قد يؤثر على أسعار الذهب مطلع الأسبوع المقبل . اضافة اعلان





وأشار علان إلى أن الأسواق المالية أغلقت أمس الجمعة عند 2747 دولارًا للأونصة، مؤكدًا أن الأوضاع الجيوسياسية لا تزال وراء تذبذب أسعار الذهب عالميا.



وبين علان أن سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات وصل إلى 447 دينارًا، والرشادية بوزن 7 غرامات إلى 391 دينارًا.



ولفت علان إلى أن الطلب والعرض على المصاغ الذهبي محليًا لا يزال محدودًا.