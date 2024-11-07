الخميس 2024-11-07 03:55 م
 

مباحثات أردنية - فلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الخميس، 07-11-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية.

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وبحسب بيان لوزارة الصناعة بحث الطرفان مواصلة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجهه التبادل التجاري وتدفق السلع في الاتجاهين، إضافة إلى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون الاقتصادي.


وأكد القضاة، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك للأشقاء الفلسطينيين، فيما ثمن الوزير الفلسطيني المواقف الأردنية الداعمة للجانب الفلسطيني واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 
gnews

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