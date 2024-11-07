مباحثات أردنية - فلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية.

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وبحسب بيان لوزارة الصناعة بحث الطرفان مواصلة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجهه التبادل التجاري وتدفق السلع في الاتجاهين، إضافة إلى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون الاقتصادي.