مباحثات أردنية - فلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وبحسب بيان لوزارة الصناعة بحث الطرفان مواصلة الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجهه التبادل التجاري وتدفق السلع في الاتجاهين، إضافة إلى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون الاقتصادي.
وأكد القضاة، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك للأشقاء الفلسطينيين، فيما ثمن الوزير الفلسطيني المواقف الأردنية الداعمة للجانب الفلسطيني واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة عمان والبريد الأردني تبحثان دعم قطاعات التجارة والخدمات
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54.2 دينارا في السوق المحلية
-
47.3 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن
-
بحث التعاون بين غرفة تجارة إربد وسفارة جنوب إفريقيا
-
وزير الطاقة يبحث في أبو ظبي تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع