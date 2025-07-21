مجدداً .. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين، 68.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.40 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.600 و61.00 و46.30 دينارا على التوالي.
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