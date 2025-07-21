مجدداً .. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع الذهب في السوق المحلية، مساء اليوم الاثنين، 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين، 68.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.40 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.600 و61.00 و46.30 دينارا على التوالي.