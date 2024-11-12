مجلس الأعمال العراقي ينظم مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة في عمان

الوكيل الإخباري- ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان خلال كانون الثاني المقبل، بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان ومؤسسة التمويل الدولية، مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل... نحو مستقبل رقمي مستدام"، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالمملكة والعراق.

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وقال نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سعد ناجي، إن المؤتمر الذي سيلتئم بالعاصمة عمان، يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق، وتوسيع آفاق التعاون المشترك ولا سيما الاستثمارية والتجارية، إلى جانب دور المملكة المهم في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.



وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التطورات المتسارعة بالمنطقة تتطلب من البلدين تعميق التعاون المشترك بمختلف المجالات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وبناء شكل جديد من العمل المستمر يقوده القطاع الخاص من الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع رؤى القيادتين السياسية في البلدين الشقيقين.



وذكر الدكتور ناجي، أن الأردن لديه اليوم رؤية تحديث اقتصادي واضحة، كما أن لدى العراق مشروع طريق التنمية الذي يوفر فرصة مهمة للتعاون الإقليمي، وهذه تمثل دعامات أساسية للتعاون الاقتصادي بينهما من خلال إقامة شراكات استثمارية وتجارية واستغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة لديهما.



وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيقام يوم 21 من كانون الثاني المقبل، يسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لدى البلدين ضمن قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والمال والمصارف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبين أن المؤتمر يوفر منصة حوار وتواصل بين الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمالية، بما سيهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية المستدامة عبر مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة تخدم الأردن والعراق.



ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والمدراء التنفيذيين من مختلف القطاعات والشركات العاملة بالأردن والعراق، إلى جانب الشركات الإقليمية والعالمية، ما يوفر فرصة كبيرة للتشبيك وتبادل الخبرات وبناء علاقات جديدة تسهم في تطوير الأعمال وفتح آفاق استثمارية وتجارية تعزز التعاون بين القطاعين لدى البلدين والمنطقة.



وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية للشركات للاستفادة من شبكات العلاقات التجارية مع كبار المستثمرين وصناع القرار والمدراء التنفيذيين، كما يتيح للشركات فرصة للتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات والمستثمرين، ما يعزز من فرص الشراكة والتعاون والتوسع بالأسواق الإقليمية.



وشدد الدكتور ناجي، على أن المشاركة بأعمال المؤتمر تعني الانضمام إلى حوار عميق حول مستقبل الاستثمار المستدام والطاقة المتجددة بالمنطقة، بما يفتح المجال للوصول للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الضخمة وفرص التمويل الجديدة التي تدعم توسع الأعمال بالأسواق الواعدة ودول المنطقة.



يذكر أن المجلس ينظم المؤتمر على مدار يوم واحد، بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) ومؤسسة بانا للمؤتمرات والمعارض.