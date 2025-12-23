مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" و"الأعمال الأردني الأميركي"

الوكيل الإخباري- وقعت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي لتعزيز العلاقات التجارية وتقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في الأردن والولايات المتحدة، بما يحقق المنافع والمصالح المتبادلة للطرفين.

وبحسب بيان للغرفة، وقع المذكرة عن الغرفة عضو مجلس إدارتها عاهد الرجبي، وعن مجلس الأعمال الدكتورة روان الحياري المديرة والمستشارة الإقليمية في المجلس.



وأكد الرجبي أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الرغبة الأكيدة والحرص على التعاون المشترك بين الغرفة ومجلس الأعمال الأردني الأميركي، وبما يحق الأهداف المرجوة نحو تقوية وتطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعتبر من الأسواق الرئيسية للصادرات الصناعية الأردنية.



وأضاف الرجبي أن الغرفة تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأردن، لاسيما الاستثمارات الأمريكية، حيث تهدف المذكرة الى تبادل زيارات الوفود التجاريةـ وعقد لقاءات عمل ثنائية في كلا من الأردن والولايات المتحدة، وتبادل المعلومات التجارية والدراسات الاقتصادية وتحليلات السوق، إضافة إلى تنظيم المنتديات الاقتصادية، المعارض التجارية وورش العمل.



من جهتها أشارت الحياري إلى أن مجلس الأعمال الأردني الأميركي، هو منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، ومقرها ميشيغان، موضحة أنه سيتم بناء على مذكرة التفاهم، تطوير منصات رقمية لتعزيز فرص التجارة والاستثمار، كما سيعمل المجلس كجهة اتصال رئيسية مع غرف التجارة والمجالس التجارية والمستثمرين في الولايات المتحدة، ودعم الشركات الأردنية التي تسعى للتوسع في السوق الأميركي، وتصميم برامج تدريب واستشارات مشتركة لأعضاء غرفة صناعة عمان، بما يسهم في تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأميركي.



واتفق الطرفان على التعاون وبصفة مستمرة من أجل التواصل والاتصال في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وتبادل المعلومات بما يستجد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي على اختلافه، وكذلك الأنظمة والتعليمات والإجراءات الجديدة في كلا البلدين.