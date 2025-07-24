مركز إيداع الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل مركز إيداع الأوراق المالية، مجلس نقابة شركات الخدمات المالية في مقر مركز الإيداع في مبنى مؤسسات سوق رأس المال.

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واستعرض الجانبان أهم المواضيع المشتركة وسبل التعاون وتم بحث بعض المشاريع والاستماع لملاحظات النقابة بشأن المواضيع التي تهم وتخدم هذا القطاع الذي يمثل شركات الخدمات المالية من الوسطاء وأمناء الحفظ.



وطرح نقيب شركات الخدمات المالية الدكتور محمد عبد الستار جرادات بعض المواضيع المشتركة التي تهم شركات الخدمات المالية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مركز الإيداع والنقابة بما يخدم مصلحة الأطراف ذات العلاقة كافة ويدعم الاستثمار في السوق المالي الأردني.



ومن جهتها، قدمت الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، موجزاً عن أهم التطورات والمشاريع التي يعمل مركز الإيداع على تنفيذها في الوقت الحالي، كما قدمت توضيحات وافية بشأن المواضيع التي تم الاستفسار عنها من قبل النقابة والتي كان من أهمها التسويات المالية بشكل عام، ومن ضمنها تسوية الصفقات المالية المتممة في سوق الصفقات وتسوية إسناد القرض المتداولة في السوق، بالإضافة إلى بحث موضوع التعامل مع تعليمات الحسابات الراكدة وإجراءات فتح الحسابات للعملاء.