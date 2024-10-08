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مستشار اقتصادي يوجه نصائح للحكومة لتشجيع الاستثمار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 11:52 ص
الوكيل الإخباري-  وجه المستشار المالي والاستثماري وجدي المخامرة عدداً من النصائح للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان تتعلق بملف الاستثمار في المملكة مع بداية عمل الحكومة .اضافة اعلان


وقال المخامرة بأن على الحكومة الاهتمام بشكل مختلف عن سابقاتها بملف الاستثمار لكونه يُعتبر حالياً الملف الأهم في المملكة ، والقادر على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .

وأضاف المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن ملف الاستثمار عانى ولا يزال من طول مدة الإجراءات التي يمر بها المستثمر لبدء العمل في المملكة ، وهو الأمر الغير معمول به في الدول الحاضنة للاستثمار ، عازياً هذه الإجراءات للكثير من الأسباب وعلى رأسها الاستفادة الفردية لبعض الأشخاص "الفساد" ، حيث تسببت هذه الإجراءات بخروج الكثير من المستثمرين من المملكة وتوجههم إلى دول الجوار .

وأضاف بأن على الحكومة الشروع بإنشاء مكتب خاص للاستثمارات الكبيرة يشرف عليه الوزير شخصياً لمتابعة ملفات الاستثمارات الكبرى في المملكة وعدم السماح بإطالة مدة الإجراءات مرة أخرى ، ومنح التسهيلات وتعبيد الطريق أمام المستثمرين لمنحهم البيئة اللازمة والضرورية للبدء بالاستثمار بشكل كبير وموسع في المملكة .

كما أشار المخامرة إلى أهمية إعفاء المستثمرين من الضرائب لفترات معينة إن ساهموا في توظيف أبناء المحافظات والتخفيف من البطالة في المملكة ، لكونه من أبرز الملفات التي تؤرق الحكومة ، وبهذا الإجراء ستتمكن الحكومة من بدء معالجة ملفين عالقين وشائكين منذ أمد في الأردن .

وطالب المخامرة بخفض الضرائب الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، كضرائب المشتقات النفطية وضريبة المبيعات ، معتبراً أن هذه الضرائب وفي حال تخفيضها ستتسبب بزيادة الاستهلاك والإنتاج على حد سواء ، وهو ما يعني سرعة أكبر لعجلة الاقتصاد .

وأشار إلى أهمية النظر إلى ملف التحالفات السياسية التي على الحكومة المباشرة فيها لنمو الاستثمار ، وعدم الارتباط كثيراً بالسلة أمريكا ، مؤكداً أن الاستثمار سيتحسن بشكل واضح وكبير في حال السماح للصين والهند بالاستثمار في المملكة ، خاصة وأن الأردن يعتبر بيئة خصبة للغاية للاستثمار ، لكنه بحاجة إلى رعاية واهتمام واستراتيجية مختلفة للحصول على نتائج مؤثرة إيجاباً في الاقتصاد الأردني .
 
gnews

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