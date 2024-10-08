مستشار اقتصادي يوجه نصائح للحكومة لتشجيع الاستثمار

وقال المخامرة بأن على الحكومة الاهتمام بشكل مختلف عن سابقاتها بملف الاستثمار لكونه يُعتبر حالياً الملف الأهم في المملكة ، والقادر على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
وأضاف المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن ملف الاستثمار عانى ولا يزال من طول مدة الإجراءات التي يمر بها المستثمر لبدء العمل في المملكة ، وهو الأمر الغير معمول به في الدول الحاضنة للاستثمار ، عازياً هذه الإجراءات للكثير من الأسباب وعلى رأسها الاستفادة الفردية لبعض الأشخاص "الفساد" ، حيث تسببت هذه الإجراءات بخروج الكثير من المستثمرين من المملكة وتوجههم إلى دول الجوار .
وأضاف بأن على الحكومة الشروع بإنشاء مكتب خاص للاستثمارات الكبيرة يشرف عليه الوزير شخصياً لمتابعة ملفات الاستثمارات الكبرى في المملكة وعدم السماح بإطالة مدة الإجراءات مرة أخرى ، ومنح التسهيلات وتعبيد الطريق أمام المستثمرين لمنحهم البيئة اللازمة والضرورية للبدء بالاستثمار بشكل كبير وموسع في المملكة .
كما أشار المخامرة إلى أهمية إعفاء المستثمرين من الضرائب لفترات معينة إن ساهموا في توظيف أبناء المحافظات والتخفيف من البطالة في المملكة ، لكونه من أبرز الملفات التي تؤرق الحكومة ، وبهذا الإجراء ستتمكن الحكومة من بدء معالجة ملفين عالقين وشائكين منذ أمد في الأردن .
وطالب المخامرة بخفض الضرائب الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، كضرائب المشتقات النفطية وضريبة المبيعات ، معتبراً أن هذه الضرائب وفي حال تخفيضها ستتسبب بزيادة الاستهلاك والإنتاج على حد سواء ، وهو ما يعني سرعة أكبر لعجلة الاقتصاد .
وأشار إلى أهمية النظر إلى ملف التحالفات السياسية التي على الحكومة المباشرة فيها لنمو الاستثمار ، وعدم الارتباط كثيراً بالسلة أمريكا ، مؤكداً أن الاستثمار سيتحسن بشكل واضح وكبير في حال السماح للصين والهند بالاستثمار في المملكة ، خاصة وأن الأردن يعتبر بيئة خصبة للغاية للاستثمار ، لكنه بحاجة إلى رعاية واهتمام واستراتيجية مختلفة للحصول على نتائج مؤثرة إيجاباً في الاقتصاد الأردني .
-
أخبار متعلقة
-
"تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة
-
الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر
-
52,1% ارتفاع الشيكات المرتجعة في الأردن
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يصل إلى 53.5 دينارا
-
56 مليون حركة دفع بـ 8,3 مليارات دينار عبر "كليك" منذ مطلع العام
-
اتفاقية لتنفيذ التحول الرقمي في وزارة الصحة بـ100 مليون دولار
-
كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الاثنين ؟
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض