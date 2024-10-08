مستشار اقتصادي يوجه نصائح للحكومة لتشجيع الاستثمار

11:52 ص

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الوكيل الإخباري- وجه المستشار المالي والاستثماري وجدي المخامرة عدداً من النصائح للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان تتعلق بملف الاستثمار في المملكة مع بداية عمل الحكومة . اضافة اعلان





وقال المخامرة بأن على الحكومة الاهتمام بشكل مختلف عن سابقاتها بملف الاستثمار لكونه يُعتبر حالياً الملف الأهم في المملكة ، والقادر على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .



وأضاف المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن ملف الاستثمار عانى ولا يزال من طول مدة الإجراءات التي يمر بها المستثمر لبدء العمل في المملكة ، وهو الأمر الغير معمول به في الدول الحاضنة للاستثمار ، عازياً هذه الإجراءات للكثير من الأسباب وعلى رأسها الاستفادة الفردية لبعض الأشخاص "الفساد" ، حيث تسببت هذه الإجراءات بخروج الكثير من المستثمرين من المملكة وتوجههم إلى دول الجوار .



وأضاف بأن على الحكومة الشروع بإنشاء مكتب خاص للاستثمارات الكبيرة يشرف عليه الوزير شخصياً لمتابعة ملفات الاستثمارات الكبرى في المملكة وعدم السماح بإطالة مدة الإجراءات مرة أخرى ، ومنح التسهيلات وتعبيد الطريق أمام المستثمرين لمنحهم البيئة اللازمة والضرورية للبدء بالاستثمار بشكل كبير وموسع في المملكة .



كما أشار المخامرة إلى أهمية إعفاء المستثمرين من الضرائب لفترات معينة إن ساهموا في توظيف أبناء المحافظات والتخفيف من البطالة في المملكة ، لكونه من أبرز الملفات التي تؤرق الحكومة ، وبهذا الإجراء ستتمكن الحكومة من بدء معالجة ملفين عالقين وشائكين منذ أمد في الأردن .



وطالب المخامرة بخفض الضرائب الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، كضرائب المشتقات النفطية وضريبة المبيعات ، معتبراً أن هذه الضرائب وفي حال تخفيضها ستتسبب بزيادة الاستهلاك والإنتاج على حد سواء ، وهو ما يعني سرعة أكبر لعجلة الاقتصاد .



وأشار إلى أهمية النظر إلى ملف التحالفات السياسية التي على الحكومة المباشرة فيها لنمو الاستثمار ، وعدم الارتباط كثيراً بالسلة أمريكا ، مؤكداً أن الاستثمار سيتحسن بشكل واضح وكبير في حال السماح للصين والهند بالاستثمار في المملكة ، خاصة وأن الأردن يعتبر بيئة خصبة للغاية للاستثمار ، لكنه بحاجة إلى رعاية واهتمام واستراتيجية مختلفة للحصول على نتائج مؤثرة إيجاباً في الاقتصاد الأردني .