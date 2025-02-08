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مستويات قياسية لليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 08-02-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 466 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 400 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا السبت، 70 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 57.8 دينار.

وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا وسط عرض وصف بالمتوسط.

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا أغلقت الأسبوع الماضي عند 2860 دولارا للأونصة بعد أن وصلت إلى قمة تاريخية جديدة عند 2884 دولارا، لافتة إلى أن الارتفاع جاء بسبب تطلعات وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.
 
gnews

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