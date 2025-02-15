مشاركة أردنية بمعرض سوق ماجيك العالمي للملابس

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة الأردن الجناح الأردني الذي شارك بمعرض سوق ماجيك العالمي للملابس بمدينة لاس فيغاس، في الولايات المتحدة الأميركية.

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وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، يعتبر المعرض أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في سلاسل توريد صناعة الألبسة والأحذية.



وجاءت مشاركة الغرفة بالمعرض بدعم من مركز التجارة الدولي، بهدف توسيع الحضور الأردني في الأسواق الخارجية واستقطاب مستوردين جدد، وإيجاد فرص تصديرية نوعية تعزز مكانة المنتج الأردني في المشهد الصناعي العالمي.



واشتمل الجناح على مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف الأسواق، بما في ذلك السوق الأميركية، ويستحوذ على نحو 80 بالمئة من إجمالي صادرات الأردن من منتجات القطاع والبالغة أكثر من 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي.



وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن المشاركة الأردنية بالمعرض تأتي كخطوة مدروسة تعكس قدرة الشركات الأردنية على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.



وبين أن الصناعة الأردنية اليوم ليست مجرد مزود للمنتجات، بل شريك فاعل في سلاسل التوريد العالمية، وقادر على تلبية متطلبات كبرى العلامات التجارية بجودة عالية وموثوقية تامة.



وأوضح أن تواجد الشركات الأردنية في المعرض يعكس رؤية القطاع في التوسع خارجيًا، مشددًا على أن القطاع لم يعد مجرد قطاع إنتاجي، بل محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز علاقات الشراكة التجارية مع كبرى الأسواق، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



بدوره، أوضح مدير غرفة صناعة الأردن إسحاق عربيات، أن هذه المشاركة تجسد التزام الغرفة بتعزيز حضور الصناعة الأردنية عالميًا، خصوصًا في ظل ما تتمتع به منتجاتها من مزايا تنافسية تؤهلها لاختراق أسواق استراتيجية، وبمقدمتها السوق الأميركية.