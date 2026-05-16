معرض الوكالات والامتياز التجاري ينطلق 9 حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- ينطلق في التاسع من شهر حزيران المقبل، معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، الذي سيقام على أرض معرض عمّان الدولي - طريق المطار، بمشاركة رسمية من الأردن والعراق، إلى جانب أصحاب أعمال وشركات.

وحسب بيان لمجلس الأعمال العراقي في الأردن، السبت، يتوقع أن يزور المعرض، أصحاب أعمال ومستثمرون ووكلاء وتجار يبحثون عن علامات جديدة أو امتيازات عالمية وشركات توزيع وتسويق وخدمات لوجستية، ورواد أعمال يرغبون في تأسيس مشروعات جديدة عبر الحصول على امتياز تجاري.



وينظم المعرض الذي يستمر يومين، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان واتحاد الغرف التجارية العراقية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) والمجلس الاقتصادي العراقي وجمعية المستثمرين الأردنيين ورابطة الإعلام الدوائي للأدوية والمستلزمات الطبية العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية ومجلس الأعمال العراقي الكوري، وغرفة تجارة وصناعة أربيل.



كما يقام بالتعاون مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وشركة المدن الصناعية الأردنية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، ويشارك في فعاليات المعرض مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتين لمجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



ويهدف المعرض إلى الوصول المباشر لرجال أعمال ومستثمرين مؤثرين لفتح شراكات ووكالات جديدة ولقاءات مع خبراء في الامتياز والتوزيع وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال المعرض، وبحث سبل التمويل للمشاريع والشركات.



ويستهدف المعرض قطاعات حيوية تشمل: القطاع المالي والمصرفي، التمويل والخدمات المصرفية الرقمية (FinTech ) والتأمين والأغذية والتجزئة والسياحة والضيافة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والإنشاءات والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والأدوية والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الواعدة.



ويهدف المعرض إلى فتح قنوات مباشرة بين الشركات المحلية والإقليمية والدولية وبين رجال الأعمال العراقيين والأردنيين، لتعزيـز فرص التوكيلات التجارية والامتيـازات والدخول إلـى السوق العراقية عبر شراكات موثوقة، وتوفير منصة للتشبيك والتفاوض بين الجهات التجارية في بيئة آمنة في الأردن.



كما يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في العراق أمام الشركات العربية والدولية المالكة للوكالات التجارية، ودعـم ريادة الأعمال في العـراق من خلال تمكيـن القطـاع الخـاص بمنتجات وامتيازات جديدة وتبادل الخبرات والتجـارب بين المشاركين فـي مجـال توزيع وتسويق العلامات التجارية والامتياز التجـاري.