مع ارتفاع الذهب .. الليرة الإنجليزية تصل إلى 392 ديناراً في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن، مع ارتفاع سعر غرام الذهب بمعدل 70 قرشاً للغرام، اليوم السبت.

ووصلت الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات الى 392 ديناراً، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 343 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.





وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير. موضحاً أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة ارتفع قليلاً مساء أمس مع الأخبار الاقتصادية التي أفادت باستقرار معدل التضخم، خلافاً للتوقعات، وأغلقت الأسواق على سعر الأونصة البالغ 2389 دولاراً.



وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب محلياً بمعدل 70 قرشاً، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 48.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.5 ديناراً للشراء منهم.

