مع ارتفاع الذهب.. الليرة الانجليزية تصل إلى 431 دنيارا في الأردن

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 431 دينارًا ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 377 دينارًا ، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم عند 53.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.3 دينارا للشراء منهم
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