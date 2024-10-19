مع ارتفاع الذهب.. الليرة تحطم رقماً قياسياً في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم السبت .

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ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 440 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات الى 387 دينارا وهو رقم قياسي جديد تسجله الليرة وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .

وبين علان ان الذهب اغلق امس عند رقم تاريخي يسجل لأول مرة باسعار الذهب عالميا عند 2722 دولارا للاونصة .

واوضح علان ان التوترات في الشرق الاوسط وبيانات اقتصادية كانت السبب وراء هذا الارتفاع الكبير في اسعار الذهب