مع ارتفاع الذهب.. الليرة تحطم رقماً قياسياً في الأردن

https://www.alwakeelnews.com/story/706857
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الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم السبت .اضافة اعلان
ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 440 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات الى 387 دينارا وهو رقم قياسي جديد تسجله الليرة وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .
وبين علان ان الذهب اغلق امس عند رقم تاريخي يسجل لأول مرة باسعار الذهب عالميا عند 2722 دولارا للاونصة .
واوضح علان ان التوترات في الشرق الاوسط وبيانات اقتصادية كانت السبب وراء هذا الارتفاع الكبير في اسعار الذهب
وكان قد ارتفع غرام الذهب محليا 80 قرشا للغرام ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم