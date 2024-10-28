مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الى 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم
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