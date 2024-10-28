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مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بارتفاع سعر غرام الذهب 20 قرشا في الأردن اليوم الاثنين .

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ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 451 دينارا وسعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات الى 395 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات سليم ديب .

 

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا  اليوم الى 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم

 
gnews

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