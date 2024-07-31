مع ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت سعر الليرة في الأردن !

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن، مع ارتفاع سعر غرام الذهب بمعدل 60 قرشًا للغرام، اليوم الأربعاء.



ووصلت الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 397 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 348 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تُقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق وقد يتغير بشكل طفيف.



وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة ارتفع قليلاً بسبب التوترات في الشرق الأوسط ليصل إلى 2420 دولارًا للأونصة.



وكان قد ارتفع سعر غرام الذهب محليًا بمعدل 60 قرشًا، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 49 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 47.1 دينارًا للشراء منهم.



