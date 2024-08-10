السبت 2024-08-10 03:22 م
 
 

مع ارتفاع الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية




 

السبت، 10-08-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر غرام الذهب 40 قرشا اليوم في الأردن.

 

ووصل سعر الليرة الانجليزية من عيار 21  بوزن 8 غرامات الى 401 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 352 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب  .

 

 وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير. موضحاً أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وارتفع سعر غرام الذهب 40 قرشا اليوم ليصل غرام 21 الى 49.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 47.6 دينارا للشراء منهم .

gnews

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