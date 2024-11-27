مع ارتفاع الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

الوكيل الإخباري- وصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 433 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 381 دينارًا، وفقًا لما أفاد به نقيب الصاغة ربحي علان.

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وبين علان لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب محليًا عادت للارتفاع في ظل التوترات في الشرق الأوسط، وأن الرئيس ترامب أعلن وضع رسوم جمركية على كندا، مما أثر على أسعار الذهب بالارتفاع عالميًا وانعكس محليًا.