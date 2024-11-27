مع ارتفاع الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

وكان قد ارتفع غرام الذهب 40 قرشًا محليًا اليوم ليصل سعر غرام 21 إلى 53.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.7 دينارًا للشراء منهم.
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