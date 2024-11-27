الأربعاء 2024-11-27 02:14 م
 

مع ارتفاع الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 27-11-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري-   وصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 433 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 381 دينارًا، وفقًا لما أفاد به نقيب الصاغة ربحي علان.

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وبين علان لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب محليًا عادت للارتفاع في ظل التوترات في الشرق الأوسط، وأن الرئيس ترامب أعلن وضع رسوم جمركية على كندا، مما أثر على أسعار الذهب بالارتفاع عالميًا وانعكس محليًا.


وكان قد ارتفع غرام الذهب 40 قرشًا محليًا اليوم ليصل سعر غرام 21 إلى 53.7 دينارًا للبيع للمواطنين، و51.7 دينارًا للشراء منهم.

 
gnews

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