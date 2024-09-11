مع الارتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر غرام الذهب 70 قرشاً في الأردن اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 415 ديناراً، وليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 364 ديناراً، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وأوضح ديب أن الذهب عاود الارتفاع في ظل حالة الترقب لمؤشرات التضخم وتوقعات مستوى تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، كما أن المناظرة التي تمت بين المرشحين للرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس أثرت على الأسواق العالمية.