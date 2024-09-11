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مع الارتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الأربعاء، 11-09-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع سعر غرام الذهب 70 قرشاً في الأردن اليوم الأربعاء.

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ووصل سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 415 ديناراً، وليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 364 ديناراً، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وأوضح ديب أن الذهب عاود الارتفاع في ظل حالة الترقب لمؤشرات التضخم وتوقعات مستوى تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، كما أن المناظرة التي تمت بين المرشحين للرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس أثرت على الأسواق العالمية.


ومع ارتفاع سعر غرام الذهب 70 قرشاً، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً إلى مستوى قياسي حيث سجل 51.3 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 49.4 ديناراً للشراء منهم.

 
gnews

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