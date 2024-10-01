مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21، بوزن 8 غرامات، اليوم الثلاثاء إلى 435 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، 381 دينارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة وصل الآن إلى نحو 2643 دولارًا في التداولات العالمية.
وأوضح ديب أن الظروف السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع سعر الأونصة ما زالت قائمة، وأن الانخفاض الذي يحدث بين الحين والآخر ناتج عن عمليات جني أرباح.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم الثلاثاء ، إلى 53.8 دينارًا للبيع للمواطنين و51.8 دينارًا للشراء منهم.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا
-
بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغت أسعار ليرة الذهب في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لتشرين الأول بقيمة صفر
-
عاجل | الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل للشهر المقبل
-
استقرار أسعار ليرة الذهب في الأردن
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
-
المركزي يحذر المواطنين من الوقوع فريسة للاحتيال والخداع