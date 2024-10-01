مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع تذبذب أسعار الذهب بين انخفاض وارتفاع خلال يوم أمس واليوم في الأردن.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21، بوزن 8 غرامات، اليوم الثلاثاء إلى 435 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، 381 دينارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة وصل الآن إلى نحو 2643 دولارًا في التداولات العالمية.



وأوضح ديب أن الظروف السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع سعر الأونصة ما زالت قائمة، وأن الانخفاض الذي يحدث بين الحين والآخر ناتج عن عمليات جني أرباح.