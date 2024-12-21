مع تذبذب أسعار الذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

وقالت النقابة إن العرض والطلب على شراء الذهب محليا لا يزال ضعيفا رغم انخفاض الأسعار بخلاف ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بسبب خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وعليه تراجعت الأونصة إلى مستوى 2592 دولار قبل أن تغلق لاحقا عند مستوى 2622 دولار للأونصة.
وتوقعت النقابة أن تبقى أسعار الذهب عالميا في حالة تذبذب لحين تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني المقبل.
وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.
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