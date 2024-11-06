مع هبوط الذهب في الأردن.. هكذا بلغ سعر الليرة

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
وبين ديب ان مع بدء نتائج الانتخابات الامريكية تسود اجواء الترقب وتراوح سعر الاونصة صعودا وهبوطا قريبا من خمسين دولار .
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