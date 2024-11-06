الأربعاء 2024-11-06 11:30 ص
 

مع هبوط الذهب في الأردن.. هكذا بلغ سعر الليرة

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الأربعاء، 06-11-2024 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت اسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بانخفاض سعر الغرام 60 قرشا بالاردن اليوم الأربعاء .

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ووصل سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 445 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 390 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب

 

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وبين ديب  ان مع  بدء نتائج الانتخابات الامريكية تسود اجواء الترقب وتراوح سعر الاونصة صعودا وهبوطا  قريبا من خمسين دولار  .

 
gnews

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