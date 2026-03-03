مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عند الساعة العاشرة صباحًا، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 123.300 دينار، مقابل 119.100 دينار للشراء، فيما وصل سعر بيع عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 108.000 دنانير، مقابل 103.100 دنانير للشراء.
وتالياً التسعيرة :
-
