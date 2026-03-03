مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء 2026-03-03 11:24 ص

الثلاثاء، 03-03-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   على الرغم من التوتر الإقليمي الكبير الناجم عن الصراع الدائر بين إيران وأمريكا وإسرائيل، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية انخفاضًا ملحوظًا صباح اليوم الثلاثاء، في مفاجأة غير متوقعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عند الساعة العاشرة صباحًا، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 123.300 دينار، مقابل 119.100 دينار للشراء، فيما وصل سعر بيع عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 108.000 دنانير، مقابل 103.100 دنانير للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_32026311622790747184.jpg
 
 


