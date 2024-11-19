 
الثلاثاء 2024-11-19 11:52 ص
 

ملتقى سيدات الأعمال وجيبا يوقعان ملحق اتفاقية تعاون مشترك

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الثلاثاء، 19-11-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري- وقع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أمس الاثنين، ملحق اتفاقية لتحديد أطر التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وبحسب الملحق، اتفقت الجهتان على التعاون في استكشاف الفرص المتاحة للمبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز عملهما، وبناء القدرات عبر الدعم في الأنشطة وورش العمل وتعزيز جهود المناصرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


ووفقاً للملحق، انضمت مجموعة من أعضاء الملتقى إلى عضوية الجمعية وبالعكس، بهدف توفير تبادل فعال للخبرات، فيما سيتم تعيين ضابط ارتباط لدى كل من الطرفين، بهدف تعزيز وتسهيل التنسيق والتواصل.

 
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