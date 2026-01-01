مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

11:05 ص

الوكيل الإخباري- أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، مؤسس ومدير عام شركة القوافل الصناعية الزراعية المهندس أحمد البس، أن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن تشكل أحد القطاعات الصناعية المهمة، لما لها من دور في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.





وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء امس حول صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.



وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.



وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم نحو 50 منشأة صناعية، ويوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع تُقدَّر بنحو مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة حوالي 69 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ما يعكس عمق التصنيع المحلي في هذا القطاع.

