الخميس 2026-01-01 12:08 م

مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
الخميس، 01-01-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، مؤسس ومدير عام شركة القوافل الصناعية الزراعية المهندس أحمد البس، أن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن تشكل أحد القطاعات الصناعية المهمة، لما لها من دور في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان


وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء امس حول صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.

وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم نحو 50 منشأة صناعية، ويوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع تُقدَّر بنحو مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة حوالي 69 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ما يعكس عمق التصنيع المحلي في هذا القطاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ السورية أن البلاد ستظل اليوم الخميس، 1 يناير 2026، تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية، مع استمرار الفعاليات الجوية في محافظات إدلب والساحل السوري ومنطقة الجزير

عربي ودولي سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب

ضباط شرطة بالقرب من سيارات الإسعاف في موقع الانفجار الذي هز منتجع في كران-مونتانا

عربي ودولي مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا

ب

فن ومشاهير وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة

الاحتلال

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر جنوبي نابلس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

766

فن ومشاهير بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئـيـس الـوزراء: عـام خـيــر وبـركة على أردننـا الغـالـي



 




الأكثر مشاهدة