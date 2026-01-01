مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء امس حول صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.
وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم نحو 50 منشأة صناعية، ويوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع تُقدَّر بنحو مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة حوالي 69 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ما يعكس عمق التصنيع المحلي في هذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
1.428 مليار دينار صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات خلال 10 أشهر
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث
-
سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء