موانئ العقبة تسجل مناولة 13.3 مليون طن بضائع خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات حركة المناولة في المرافق المينائية واللوجستية في العقبة تسجيل نحو 13.3 مليون طن من البضائع خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.83 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 12% .

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