موانئ العقبة تسجل مناولة 13.3 مليون طن بضائع خلال النصف الأول من 2026

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، تصدر ميناء العقبة متعدد الاغراض منظومة الموانئ التي سجلت نمواً خلال الفترة، إذ ارتفع مجموع البضائع المناولة فيه بنسبة 61%، من نحو 2.23 مليون طن إلى نحو 3.58 مليون طن.
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