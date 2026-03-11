ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

02:37 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب أن ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي لجهة حركة شحن البضائع سواء الصادرة أو الواردة للمملكة، وسط ارتفاع طفيف بأجور الشحن من قبل خطوط الملاحة العالمية.





وقال الخطيب، إن بعض خطوط الملاحة علقت عمليات شحن البضائع الصادرة من بعض موانئ دول الخليج العربي كونها في قلب الأحداث الإقليمية، بينما الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة والصين والعديد من الدول الأخرى تعمل بشكل اعتيادي.



ولفت إلى وجود ارتفاع بسيط على أسعار عمليات الشحن الواردة من عدة بلدان، جراء زيادة أسعار النفط وتأمين البواخر، مبيناً أن هذا ينسحب على كل دول المنطقة وليس على الأردن لوحده.



وبين أن غالبية خطوط الملاحة العالمية فرضت ما يسمى (رسوم نزاعات طارئة) منذ نشوب الحرب، بمعدل 2000 دولار للحاوية (20 قدماً)، و4000 دولار للحاوية (40 قدماً)، سواء كانت للصادر أو الوارد، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على الصادرات.



وأكد رئيس النقابة أن هذا القرار سيكون له تأثير على البضائع المحلية رخيصة الثمن، موضحاً أنه رغم هذه المعطيات التي طرأت على عمليات الشحن البحري، إلا أن الأوضاع الملاحية لا زالت ضمن المعقول.



إلى ذلك، أظهرت معطيات إحصائية للنقابة ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 15.1%، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب المعطيات الإحصائية، ارتفع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 82,659 حاوية مقابل 71,822 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.





