ميناء حاويات العقبة يسجل أداءً قوياً .. وقفزة كبيرة في حركة الترانزيت

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الوكيل الإخباري- حققت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حوله، أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بتميز تشغيلي ونمو تجاري، رافقهما الالتزام الشديد بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب مواصلة الجهود الدؤوبة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت الشركة في بيان، السبت، فقد سجلت خلال النصف الأول من العام مؤشرات تشغيلية إيجابية، إذ بلغ إجمالي حجم المناولة 472,680 حاوية نمطية، مقارنة بـ468,062 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ حجم البضائع العابرة (الترانزيت) 36,412 حاوية نمطية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 177%، مقارنة بـ13,143 حاوية نمطية خلال النصف الأول من عام 2025. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بمستويات إنتاجية مرتفعة ومستقرة عبر مختلف العمليات التشغيلية في الميناء، رغم المتغيرات المتواصلة في حركة التجارة الإقليمية.



وأضافت الشركة أنها سجلت 188,927 حركة دخول وخروج للشاحنات عبر البوابات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ182,490 حركة خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في انعكاس لاستمرار كفاءة تدفق البضائع عبر سلسلة التوريد.



وقد ساهمت استثمارات وإجراءات تطوير ميناء الحاويات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في دعم هذا الأداء، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية للأرصفة، وتعزيز قدرات المناولة من خلال إدخال رافعات جسرية جديدة ومتطورة من الفئة المخصصة لتحميل وتفريغ الحاويات بكفاءة بين السفن والرصيف، مسفرةً عن تعزيز قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات إنتاجية عالية رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على جداول وصول السفن، إلى جانب التباين المتزايد في أحجام السفن التي يستقبلها ميناء الحاويات.



وفي خطوة تعكس الدور الراسخ والمكانة المتنامية لميناء الحاويات كبوابة لوجستية إقليمية، فقد قامت الشركة بمناولة 8 سفن، تجاوز حجم مناولة كل منها 5,000 حاوية نمطية، وكان من بينها سفينة بلغت مناولتها 10,884 حاوية نمطية، مسجلةً بذلك أعلى حجم مناولة للحاويات بين السفن التي تعامل معها ميناء الحاويات. هذا وقد استقبل ميناء الحاويات السفينة كوتا أوديسي، التابعة لشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز، والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وذلك في أول زيارة لها إلى المملكة.



وعلى صعيد آخر، فقد عززت الشركة مكانتها كمحور إقليمي لإعادة شحن البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى (بضائع الأقطرمة) من خلال مناولة 4,412 حاوية نمطية من حاويات إعادة الشحن، استجابةً للتغيرات المتسارعة في أنماط التجارة الإقليمية.



وفي هذا الإطار، فقد عكس الأداء التجاري لشركة ميناء حاويات العقبة استمرار ثقة العملاء بالشركة وقوة مكانتها المرموقة في السوق؛ حيث سجلت مستوى مرتفعاً في مؤشر صافي نقاط الترويج NPS، الذي يُعنى بقياس رضا العملاء والمتعاملين، وذلك بما يعكس استمرار رضا العملاء وجودة الخدمات المقدمة.



كذلك، فقد واصلت الشركة خلال النصف الأول من العام تطبيق نظام إدارة دورة حياة العقود العالمي التابع لشركة إي بي إم تيرمينالز، في خطوة هدفت إلى تعزيز مسار التحول الرقمي، وتوحيد إجراءات إدارة العقود، بما يدعم رفع مستويات الشفافية، وتعزيز الامتثال، وتحسين التعاون مع العملاء، إلى جانب تسريع إنجاز الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية.



وبالتوازي مع إنجازاتها التشغيلية، واصلت شركة ميناء حاويات العقبة إعطاء الأولوية القصوى لمعايير الصحة والسلامة والأمن وحماية البيئة في مختلف عملياتها.



وخلال النصف الأول من العام، نفذت الشركة بنجاح سلسلة من تمارين الجاهزية والاستجابة للطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية، مشتملةً على تمارين خصصت لانسكاب الزيوت وتسرب غاز البرومين، وحظيت بتقييمات إيجابية من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تقديراً لكفاءة تنفيذها.



وإلى جانب ذلك، فقد اجتازت الشركة بنجاح عدداً من عمليات التدقيق الخارجية، بما في ذلك تقييمات السلامة التي أجراها مدققون معتمدون من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب اجتياز تقييمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنجاح، فضلاً عن اجتياز التدقيق الأمني الشامل الذي أجرته شركة ميرسك وفقاً لمعاييرها العالمية، وهو ما يعكس الالتزام بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية في مجالات الصحة والسلامة والأمن.



هذا وقد احتفلت الشركة باليوم العالمي للسلامة مع موظفيها من خلال فعالية أقامتها تحت شعار "معاً من أجل السلامة"، ونفذت عبرها سلسلة من الأنشطة المشتملة على جلسات لتعزيز ثقافة السلامة العامة، فضلاً عن العروض التطبيقية التي استعرضت قدرات دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وورش العمل التوعوية المتنوعة، بالإضافة إلى الجولات الميدانية "جولات جيمبا" للاطلاع على سير العمليات عن قرب، ومبادرات التنظيف الشاملة، ومبادرات التثقيف لطلبة المدارس الذين استضافتهم الشركة.



وامتداداً لهذه الجهود، فقد نفذت الشركة سلسلة من المبادرات والنشاطات البيئية والمجتمعية في إطار فعاليات مبادرة "الأسبوع الأخضر Go Green" لعام 2026، والتي شهدت مشاركة واسعة من الموظفين الذين انضموا إلى الشركة في جهودها الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مختلف العمليات اليومية.



وخلال الفترة نفسها، وحيث واصلت الشركة اعتبار الاستدامة البيئية أولوية استراتيجية لديها، فقد نجحت، استناداً إلى خارطة الطريق طويلة الأمد الخاصة ببصمتها الكربونية، في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 29% مقارنة بخط الأساس لعام 2022، بما في ذلك خفض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء بنسبة 75%.



وقد دعمت الشركة هذا التقدم من خلال مواصلة تنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، شملت مواصلة المضي قدماً للحصول على شهادة الآيزو لنظام إدارة الطاقة 50001، مع إحراز تقدم في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية النظيفة بقدرة إنتاج تبلغ 6 ميجاواط، إلى جانب تطبيق نظام مراقبة استهلاك الكهرباء في حاويات التبريد، فضلاً عن التوسع في استخدام المعدات الكهربائية للحد من استهلاك وقود الديزل والانبعاثات الناتجة عنه.



ومن خلال هذه المبادرات المنسجمة مع التزام الشركة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 65% بحلول عام 2030، فإن الشركة تواصل مسيرتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2040.



وإلى جانب التميز التشغيلي، فقد واصلت شركة ميناء حاويات العقبة التزامها بإحداث أثر اجتماعي مستدام وملموس، من خلال مرتكزات مسؤوليتها المجتمعية المؤسسية المتمثلة في المساهمة في تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، ودعم التعليم، والحفاظ على البيئة.



وخلال النصف الأول من عام 2026، لم تدخر الشركة جهودها في هذا المجال، حيث قدمت الدعم للعديد من المبادرات المجتمعية، كما استمرت في تعزيز شبكة شراكاتها الاستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتوسيع الفرص في مختلف أنحاء المملكة.



وفي إطار هذه الجهود، تعاونت الشركة مع مركز زها الثقافي بهدف تنفيذ مجموعة من الأنشطة المجتمعية، التي ركزت على التعليم والتوعية البيئية، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج دعم الأطفال الأيتام من خلال مبادرات تعزز الشمول والوصول المتكافئ إلى الفرص المتاحة.



والتزاماً منها بدعم قطاع التعليم، فقد عززت الشركة هذا الالتزام عبر التعاون مع مؤسسة الملكة رانيا ومن خلال مساندتها في مبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز فرص التعلم.



وفي قلب العقبة، فقد أسهمت الشركة في دعم التنمية المجتمعية وتحسين الخدمات الصحية فيها، وذلك من خلال تقديم الدعم لتوفير أجهزة الحاضنات وأجهزة التنفس الاصطناعي لحديثي الولادة، بهدف تعزيز قدرات الرعاية الصحية.



وفي تعليق له على أداء الشركة خلال النصف الأول من العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، خوسيه رويدا: "يعكس أداؤنا التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة قدراتنا التشغيلية، وثقة عملائنا، والتزام كوادرنا.



وفي شركة ميناء حاويات العقبة، نواصل تركيزنا على تقديم خدمات مينائية موثوقة وعالية الكفاءة، مع مواصلة تعزيز معايير السلامة والاستدامة، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. ومع استمرار تطور حركة التجارة الإقليمية، فإننا ملتزمون بالبناء على هذا الزخم وتعزيز مكانة العقبة كبوابة استراتيجية للأردن والمنطقة".





