ميناء حاويات العقبة يسجل رقما قياسيا في تموز الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حوله، عن تحقيق إنجاز تشغيلي بارز خلال تموز الماضي، تمثل بمناولة 101900 حاوية نمطية، مسجلة نموا بنسبة 14.8 % مقارنة بـ88781 حاوية نمطية خلال الشهر ذاته من عام 2025.

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وتمكنت الشركة من معالجة أكثر من 31000 معاملة لاستلام الحاويات الواردة وتخليصها خلال شهر تموز وحده، ما يعكس قدرتها على إدارة أحجام كبيرة من البضائع، مع الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء وشركاء سلسلة التوريد.



وجاء هذا الارتفاع في الأرقام المسجلة في ظل ظروف إقليمية مضطربة أدت إلى ازدحام الموانئ المجاورة وتأخر وصول الشحنات. وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن ذلك على سلاسل التوريد الإقليمية، فقد حافظت الشركة على مستويات عالية من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية لخدمة السفن القادمة واستيعاب الزيادة في حركة الشاحنات الخارجية.



كما ارتفعت حركة البضائع العابرة (الترانزيت) بنسبة 180.9% حيث سجلت 20237 حاوية نمطية، مقارنة بـ 7205 حاوية نمطية خلال تموز 2025. وارتفعت كذلك حركة الشاحنات بنسبة 16.5%، مسجلة 61075 حركة، مقارنة بـ 52428 حركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا: "تعد مناولة أكثر من 101 ألف حاوية نمطية خلال شهر واحد إنجازا مهما لشركة ميناء حاويات العقبة؛ إذ يعكس التزام فرق العمل ومرونتها في مواصلة تقديم خدمات مينائية موثوقة وفعالة رغم الظروف الإقليمية الصعبة"، مشيرا الى أن سرعة ومرونة اتخاذ القرار مكنتنا من استباق الطلب وتعزيز الطاقة الاستيعابية اللازمة، بما في ذلك الاستفادة من خدمات قرية العقبة اللوجستية (ALV) والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.



وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى تموز 2026، بلغ إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها 573680 حاوية نمطية، مقارنة بـ 556843 حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نموا سنويا بنسبة تقارب 3%.



وأضاف رويدا: "هذا الأداء يعزز مكانة شركة ميناء حاويات العقبة بوصفها البوابة البحرية الرئيسية للأردن والمركز اللوجستي الموثوق الذي يخدم المملكة ودول المشرق العربي وما حولها، مشيرا الى أن هذا الأداء يعد حافزا لنا لنواصل التزامنا بالاستثمار في كوادرنا وقدراتنا التشغيلية وشراكاتنا؛ من أجل دعم التدفقات التجارية وتعزيز قدرة سلسلة التوريد الأردنية.