نصائح حكومية للمتسوقين بالأردن

ودعت الوزارة المستهلك إلى الحرص على:
1- التأكد من بيانات السلعة أو الخدمة والالتزام بدليل الاستخدام واتباع التعليمات السليمة عند استخدام السلعة أو الخدمة.
2- قبل استلام أي سلعة أو خدمة عليك التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عبر التسوق من المواقع الالكترونية.
3- الاطلاع على سياسة المزود فيما يخص الاستبدال قبل إتمام عملية الشراء والارجاع.
4- طلب فاتورة او ما يثبت عملية الشراء في حال لم يقم المزود بإعطائه الفاتورة او ما يثبت العملية.
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