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نصائح حكومية للمتسوقين بالأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 02:28 م
الوكيل الإخباري-    وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم السبت، نصائح للأردنيين عليهم التأكد منها قبل التسوق، ومنها ما هو معني بالتسوق الإلكتروني.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المستهلك إلى الحرص على:

1- التأكد من بيانات السلعة أو الخدمة والالتزام بدليل الاستخدام واتباع التعليمات السليمة عند استخدام السلعة أو الخدمة.

2- قبل استلام أي سلعة أو خدمة عليك التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عبر التسوق من المواقع الالكترونية.

3- الاطلاع على سياسة المزود فيما يخص الاستبدال قبل إتمام عملية الشراء والارجاع.

4- طلب فاتورة او ما يثبت عملية الشراء في حال لم يقم المزود بإعطائه الفاتورة او ما يثبت العملية.
 
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