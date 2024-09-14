نصائح حكومية للمتسوقين بالأردن

02:28 م

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الوكيل الإخباري- وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم السبت، نصائح للأردنيين عليهم التأكد منها قبل التسوق، ومنها ما هو معني بالتسوق الإلكتروني. اضافة اعلان





ودعت الوزارة المستهلك إلى الحرص على:



1- التأكد من بيانات السلعة أو الخدمة والالتزام بدليل الاستخدام واتباع التعليمات السليمة عند استخدام السلعة أو الخدمة.



2- قبل استلام أي سلعة أو خدمة عليك التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عبر التسوق من المواقع الالكترونية.



3- الاطلاع على سياسة المزود فيما يخص الاستبدال قبل إتمام عملية الشراء والارجاع.



4- طلب فاتورة او ما يثبت عملية الشراء في حال لم يقم المزود بإعطائه الفاتورة او ما يثبت العملية.