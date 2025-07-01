نقابة التخليص: نشاط حركة الشحن عبر مركز جابر

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن مركز حدود جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا يشهد نشاطا كبيرا بالاتجاهين في حركة الشحن.

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وقال رئيس النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حركة البضائع الواردة والصادرة عبره زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بأكثر من 272 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشاد بدور الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمختصة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع والمسافرين عبر المراكز الحدودية، مؤكدا أن جهودهم المستمرة في تحديث الأنظمة وتطوير البنى التحتية الجمركية كان لها أثر كبير في دعم انسيابية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.



وأضاف إن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 29 الشهر الماضي مع 87323 شاحنة بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي.



وبهذا الصدد، دعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.



وأوضح أن تخصيص مركز جمرك الرمثا للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك جابر لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات، من شأنه ان يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط، ويساعد على تسريع إجراءات الدخول والخروج وتقليل الكلف التشغيلية.



وأكد أن تركيز حركة الشحن عبر مركز حدود جابر فقط يؤدي إلى الاكتظاظ والتأخير لأن التبادل على نظام (باك تو باك) بأعداد كبيرة من الحمولات يتطلب تفعيل بدائل ميدانية أبرزها إعادة تشغيل جمرك الرمثا لاستخدام ساحات مركز جابر بمساحاته كافة.