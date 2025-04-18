نقابة الحلي تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة من قبل المواصفات

الوكيل الإخباري- دعت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات المواطنين إلى تجنب شراء المسكوكات الذهبية بجميع أنواعها، مثل الليرات الإنجليزية والرشادية والأونصات، من المحلات التي لا تحمل دمغة دائرة المواصفات والمقاييس الرسمية بختم الليزر المعتمد.

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وأكدت النقابة أن وجود أختام غير رسمية مثل (K21) يثير الشكوك حول نقاء العيار، محذرة من التعامل مع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.