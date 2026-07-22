نقابة المجوهرات: سوق الذهب يشهد حركة نشطة بين الادخار وشراء المجوهرات

وقال علان، الأربعاء، إنّ حركة الإقبال على الذهب تنقسم إلى قسمين رئيسيين؛ الأول يتعلق بغايات الادخار والاستثمار من خلال شراء الليرات والأونصات والسبائك الذهبية.
وأشار إلى هذا الإقبال يمتد على مدار العام بفضل حرص قطاع واسع من المواطنين الأردنيين على التحوط بالذهب كملاذ آمن للتحافظ على قيمة مدخراتهم، وفق قاعدة "زينة وخزينة" الرائجة أردنياً.
وأضاف أن القسم الثاني يمثل "ذروة موسم الطلب" على المجوهرات والحلي المشغولة، والذي يمتد عادةً من منتصف حزيران وحتى نهاية أيلول من كل عام.
وبيّن علان أن هذا الانتعاش في الطلب يعود إلى التزامن بين عودة المغتربين الأردنيين، وبدء العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، إلى جانب انتهاء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، مما ينعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وبالتالي زيادة حركة الشراء على المجوهرات المحلية والمستوردة بشكل ملحوظ.
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