الثلاثاء 2025-03-18 04:12 م
 

نمو الدخل السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الثلاثاء، 18-03-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.3% ليبلغ ما قيمته 1,283.8 مليون دولار مقارنة مع ذات الفترة من عام 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 18.5%. وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيين المغتربين بنسبة 12.0%، والعرب 16.7)%)، والجنسيات الأوروبية (4.6%)، والأمريكية (14.6%)، والجنسيات الأخرى (42.5%).

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كما تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.7% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2024، ليصل إلى 342.7 مليون دولار.


وعلى صعيد أخر، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 1.2% لتصل إلى 320.0 مليون دولار، وذلك مقابل 316.4 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.

 
 
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