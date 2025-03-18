نمو الدخل السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025

كما تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.7% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2024، ليصل إلى 342.7 مليون دولار.
وعلى صعيد أخر، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 1.2% لتصل إلى 320.0 مليون دولار، وذلك مقابل 316.4 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.
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