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نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4.1% خلال عام 2024

ال
أرشيفية
 
الأحد، 09-03-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري- نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 8.579 مليار دينار، مقابل 8.245 مليار في العام 2023.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاحد، إلى ارتفاع الصادرات الكلية في العام 2024 بنسبة 5.8 بالمئة، لتسجل 9.433 مليار دينار، مقارنة مع 8.912 مليار دينار في العام 2023.


وبلغت قيمة المعاد تصديره في العام الماضي 854 مليون دينار، بارتفاع نسبته 28.0 بالمئة، مقارنة مع 667 مليون دينار في العام 2023.


إلى ذلك، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة خلال العام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 19.110 مليار دينار، مقابل 18.288 مليار دينار في العام 2023.


ووفقًا للتقرير، ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، في عام 2024 بنسبة 3.2 بالمئة، ليصل إلى 9.677 مليار دينار، مقابل 9.376 مليار دينار في العام 2023.


وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة خلال عام 2024، وهي نفس النسبة خلال العام السابق.


أما على مستوى شهر كانون الأول، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول من عام 2024 ما مقداره 813 مليون دينار، منها 747 مليون دينار للصادرات الوطنية و 66 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.826 مليار دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.013 مليار دينار خلال كانون الأول من عام 2024.


ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 13.5 بالمئة، والصادرات الوطنية بنسبة 12.3 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 29.4 بالمئة، والمستوردات بنسبة 39.8 بالمئة، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2023.


ووصلت نسبة التغطية لشهر كانون الأول إلى 45 بالمئة، مقارنة بنسبة 55 بالمئة، في نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 10 نقاط مئوية.

 
 
gnews

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