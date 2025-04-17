نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

وبلغت إجمالي الحوالات 605.8 مليون دولار، مقابل 593.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024.
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