الخميس 2025-04-17 05:07 م
 

نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

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الخميس، 17-04-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع حوالات المُغتربين الأردنيين للمملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025 بنسبة 2 بالمئة.

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وبلغت إجمالي الحوالات 605.8 مليون دولار، مقابل 593.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024.

 
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