نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع حوالات المُغتربين الأردنيين للمملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025 بنسبة 2 بالمئة.

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