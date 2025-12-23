نمو صادرات صناعة اربد 2.5% خلال 11 شهرا

09:44 ص

الوكيل الإخباري- نمت صادرات غرفة صناعة إربد خلال 11 شهرًا من العام الحالي بنسبة 2.5 بالمئة، لتصل إلى 1.06 مليار دولار.





وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال هذه الأشهر نحو 14030 شهادة، مقابل 13700 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 2 بالمئة.



وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 87.1 بالمئة، مدفوعًا بالطلب القوي في الأسواق الأميركية والأوروبية على منتجات الألبسة الجاهزة.



وأضاف إن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية جاء ثانيًا، بنسبة 6.7 بالمئة، مدعومًا بتنوع المنتجات وتحسن تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3.4 بالمئة، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 1.9 بالمئة، وأخيرًا قطاع الصناعات البلاستيكية بنسبة 0.8 بالمئة.



وبين أبو حسان أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4 بالمئة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات إربد الصناعية إذ تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات، في حين بلغت حصة الدول الأوروبية 10.7 بالمئة، والدول العربية نحو 8.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.



وأكد أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة النمو خلال الأشهر الأحد عشر من العام الحالي تعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية واستمرار مساهمتها في تعزيز الصادرات الوطنية.



وأوضح أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وفتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المحافظة.



وأشاد أبو حسان بالدور الحكومي في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات بما يسهم بالحفاظ على تنافسية المنتج الأردني، مبينًا أن الغرفة تتابع عن كثب أداء الصادرات بشكل شهري، وتسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير.

