نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

وبحسب بيان صحفي صادر عن الإحصاءات الخميس، بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لعام 2025 ما مقداره 88.84 مقابل 87.70 لنفس الفترة من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 نقطة مئوية مقابل 88.47 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 مقابل 88.32 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2025 مع عام 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 11.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 1.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.40%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 21.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.70%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.
ويعتمد احتساب الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على عيّنة مختارة من مسح المنشآت الصناعية، تشمل حوالي 300 منشأة صناعية، ويتم جمع بياناتها بشكل شهري.
