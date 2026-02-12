نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي لعام 2025 بلغ 1.29% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.35% لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفع بنسبة 0.52% مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

اضافة اعلان



وبحسب بيان صحفي صادر عن الإحصاءات الخميس، بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لعام 2025 ما مقداره 88.84 مقابل 87.70 لنفس الفترة من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 نقطة مئوية مقابل 88.47 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 مقابل 88.32 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2025 مع عام 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 11.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 1.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.40%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 21.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.70%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.