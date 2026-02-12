الخميس 2026-02-12 11:51 ص

نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

ف
أرشيفية
 
الخميس، 12-02-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي لعام 2025 بلغ 1.29% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.35% لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفع بنسبة 0.52% مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي صادر عن الإحصاءات الخميس، بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لعام 2025 ما مقداره 88.84 مقابل 87.70 لنفس الفترة من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 نقطة مئوية مقابل 88.47 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 ما مقداره 88.78 مقابل 88.32 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام.


وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2025 مع عام 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.


وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 11.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 1.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.40%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.


وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون أول من عام 2025 مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 21.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.70%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.


ويعتمد احتساب الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على عيّنة مختارة من مسح المنشآت الصناعية، تشمل حوالي 300 منشأة صناعية، ويتم جمع بياناتها بشكل شهري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 




الأكثر مشاهدة