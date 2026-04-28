نمو لافت في موانئ العقبة مدفوع بارتفاع حركة البضائع والطاقة

الوكيل الإخباري- سجلت منظومة موانئ العقبة وقطاع النقل واللوجستيات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع مناولة البضائع، خاصة في قطاع الطاقة، إلى جانب نمو النقل البري وتحسن حركة المسافرين، وفق تقرير حركة البضائع والمسافرين للربع الأول من عام 2026.





وأظهر التقرير ، ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات بنسبة 10% ليصل إلى 239,421 حاوية نمطية مقارنة مع 217,807 حاويات في الفترة نفسها من عام 2025.



وسجل ميناء العقبة الجديد نمواً في مناولة البضائع بنسبة 21%، لتبلغ 1,293,757 طناً مقابل 1,064,928 طناً في الربع الأول من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع واردات الحبوب التي بلغت 850,292 طناً بنسبة نمو 41%، إضافة إلى ارتفاع البضائع العامة بنسبة 37% لتصل إلى 104,864 طناً.



وفي قطاع الطاقة، ارتفعت مناولة رصيف النفط بنسبة 69% لتصل إلى 1,143,297 طناً مقارنة مع 676,708 أطنان، نتيجة زيادة الطلب على المشتقات النفطية، فيما ارتفعت بضائع الصب السائل بنسبة 20% لتبلغ 1,978,085 طناً مقابل 1,644,764 طناً.



في المقابل، تراجعت بعض المؤشرات، حيث انخفضت مناولة الفوسفات بنسبة 13% إلى 1,222,112 طناً، كما تراجعت مناولة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% لتصل إلى 273,524 طناً.



وعلى صعيد النقل البري، ارتفع عدد الشاحنات بنسبة 10% ليصل إلى نحو 259 ألف شاحنة، في مؤشر على تنامي دور العقبة كمركز لوجستي إقليمي وربطها بالأسواق المجاورة.



أما حركة المسافرين، فقد سجلت نمواً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي المسافرين عبر الموانئ والمطار 140,947 مسافراً بزيادة 31%، فيما ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار الملك حسين الدولي بنسبة 59% لتصل إلى 49,442 مسافراً.



في المقابل، تراجع الشحن الجوي بنسبة 10% ليبلغ 80,821 طناً مقارنة مع 89,591 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض عدد السفن بنسبة 7% ليصل إلى 642 سفينة مقابل 692 سفينة.



شركة تطوير العقبة قالت في تقرير لها إن أداء الربع الأول من عام 2026 يشير إلى أن موانئ العقبة واصلت قدرتها على التكيف مع التحولات في حركة التجارة العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية متوازنة في مختلف المرافق.



وسجلت العقبة مؤشرات نمو في عدد من القطاعات التشغيلية، أبرزها حركة الحاويات والبضائع السائلة، إلى جانب تحسن في حركة المسافرين، في حين برز دور مهم في تعزيز الأمن الغذائي والتمويني، حيث شهدت مناولة الحبوب نمواً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة الطلب الاستيرادي وضرورة دعم واستدامة المخزون الاستراتيجي في ظل الظروف العالمية الراهنة، بحسب شركة تطوير العقبة.



وبينت الشركة أن العقبة واصلت تعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال تنشيط حركة الترانزيت وتوسيع تنوع البضائع المتداولة، مستفيدة من نموذج الشراكة في إدارة وتشغيل الموانئ، الذي أسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات.



ويؤكد التقرير الدور المتنامي للعقبة كممر استراتيجي للتجارة الإقليمية، بالتوازي مع استمرار جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز المرونة التشغيلية لضمان استدامة النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.





