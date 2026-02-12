الخميس 2026-02-12 08:38 م

هبوط اسعار الذهب في الاردن

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً الأربعاء
الذهب
 
الخميس، 12-02-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي مساء الخميس، بمقدار 3.7 دينار للغرام الواحد، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 114.4 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 110.3 دينار.
وسجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 99.8 دينار، مقابل 95.3 دينار للشراء.


كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 88.5 دينار، وسعر الشراء 81.3 دينار، فيما سجل عيار 14 سعر بيع بلغ 69.2 دينار، وسعر شراء 60.6 دينار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع على أسعار الذهب محلياً الأربعاء

اقتصاد محلي هبوط اسعار الذهب في الاردن

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة

فلسطين شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة تبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

واتساب

عربي ودولي روسيا: حظر خدمات تطبيق المراسلة "واتساب" بشكل كامل

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

تهنئة لـ "الدكتور علي ابو داري"

مناسبات تهنئة لـ "الدكتور علي ابو داري"

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الجرائم الإلكترونية": منصات الثراء الوهمية أغلبها من الخارج وتحديدا من دول شرق آسيا



 




الأكثر مشاهدة