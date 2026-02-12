هبوط اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي مساء الخميس، بمقدار 3.7 دينار للغرام الواحد، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 114.4 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 110.3 دينار.

وسجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 99.8 دينار، مقابل 95.3 دينار للشراء.