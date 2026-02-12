هبوط اسعار الذهب في الاردن

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 114.4 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 110.3 دينار.
وسجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 99.8 دينار، مقابل 95.3 دينار للشراء.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 88.5 دينار، وسعر الشراء 81.3 دينار، فيما سجل عيار 14 سعر بيع بلغ 69.2 دينار، وسعر شراء 60.6 دينار.
