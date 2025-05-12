هبوط حاد في أسعار المعدن الأصفر في الأردن

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الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الإثنين، التسعيرة اليومية الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك عند الساعة 10:12 صباحًا. اضافة اعلان





وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 76 دينار أردني، في حين بلغ سعر الشراء 73.600 دينار.



أما عيار 21 فقد بلغ سعر البيع 66. دينار، وسعر الشراء 64. دينار.



وسجّل عيار 18 سعر بيع قدره 58.700 دينار، مقابل 54.700 دينار للشراء، في حين بلغ سعر بيع عيار 14 نحو 44.600 دينار وسعر الشراء 40.000 دينار.