هبوط حاد في أسعار المعدن الأصفر في الأردن

وبحسب التسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 76 دينار أردني، في حين بلغ سعر الشراء 73.600 دينار.
أما عيار 21 فقد بلغ سعر البيع 66. دينار، وسعر الشراء 64. دينار.
وسجّل عيار 18 سعر بيع قدره 58.700 دينار، مقابل 54.700 دينار للشراء، في حين بلغ سعر بيع عيار 14 نحو 44.600 دينار وسعر الشراء 40.000 دينار.
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