هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

وكانت انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 58.3 دينار.
وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.
وأضافت أن أسعار الذهب أغلقت أمس الجمعة، عند 2881 دولار للأونصة، في ظل الأخبار السياسية والقرارات الاقتصادية للولايات المتحدة.
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