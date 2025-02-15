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هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 469 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 411 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وكانت انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 58.3 دينار.


وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.

وأضافت أن أسعار الذهب أغلقت أمس الجمعة، عند 2881 دولار للأونصة، في ظل الأخبار السياسية والقرارات الاقتصادية للولايات المتحدة.

 
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