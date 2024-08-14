هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.0 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.1 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.4 دينارا للشراء منهم.
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