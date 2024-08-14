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هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الذهب
الذهب




 

الأربعاء، 14-08-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية،  اليوم الأربعاء وفق التسعيرة  الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.0 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.1 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.4 دينارا للشراء  منهم.

 


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