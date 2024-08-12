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هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين

الذهب
الذهب




 

الإثنين، 12-08-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، وفق التسعيرة  الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

 

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 49.5 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 47.6 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.9 دينارا للشراء  منهم.

 


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