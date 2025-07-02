الأربعاء 2025-07-02 12:21 م
 

هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 02-07-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع الليرة الرشادي، 478.2 دينارًا، في حين بلغ سعر شرائها من المواطنين 457.8 دينارًا.

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أما سعر بيع الليرة الإنجليزي، فبلغ 548.8 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 523.2 دينارًا.

 

  استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.60 دينارا، وفق النقابة العامة للحلي والمجوهرات.

 

 
 
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