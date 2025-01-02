هكذا بلغت اسعار الذهب في الاردن اليوم

وبحسب تسعيرة نقابة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 53.4 دينارا لغايات الشراء و 51.4 لغايات البيع.
وكما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.4 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 47.4 دينارا.
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