الخميس 2025-01-02 10:40 ص
 

هكذا بلغت اسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب
ذهب
الخميس، 02-01-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب استقرارا في السوق المحلية صباح الخميس .

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وبحسب تسعيرة نقابة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 53.4 دينارا لغايات الشراء و 51.4 لغايات البيع.

وكما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.4 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 47.4 دينارا.

 
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