هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين ، لليوم الخامس على التوالي .



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات يبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 352 دينارا، فيما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 402 دينار.