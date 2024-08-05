هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات يبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 352 دينارا، فيما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 402 دينار.
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